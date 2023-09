Apprensione per Junior Tavares | ex Sampdoria | ricoverato per un tumore al cervello

(Di venerdì 15 settembre 2023) Momenti dinel mondo del calcio per le condizioni di salute di, ex calciatore della. Il brasiliano classe 1996 è un terzino sinistro forte fisicamente, dotato di una buona corsa e abile nell’uno contro uno. Le prime brevi esperienze della carriera sono state con le maglie di Gremio e Joinville, poi la prima vera stagione al San Paolo. Nel 2018 la breve parentesi in Italia, alla. Poi le avventure in prestito con Portimonense e Sport Recife, infine il passaggio al Nautico. Attualmente è tesserato con il Ponte Preta. Foto di Luis Forra / AnsaI problemi di salute diSecondo le notizie provenienti dal Brasile, l’exè statonelle scorse ore e dovrà operarsi ...

