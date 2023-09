Antonella Fiordelisi finisce nella bufera | un suo commento sui social fa arrabbiare i fan

(Di venerdì 15 settembre 2023)è finita di nuovo al centro delle critiche: dopo essere tornata sulla bocca di tutti per la possibile partecipazione alla prossima edizione di un famoso programma televisivo e per il gossip sulla sua nuova fiamma, questa volta ha fatto infuriare molti utentiper una battuta sull’Alzheimer che non è piaciuta a molti. Ma c’è stato anche chi l’ha difesa a spada tratta. Ildisull’Alzheimersi è mostrata risentita per unnegativo di un hater e non ci ha visto più. Infatti, quest’ultimo le ha detto che ormai dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 7 è stata dimenticata da tutti e che usa il gossip ...

Si fa inoltre presente che, data per sicura concorrente, ha prontamente smentito. Ci saranno presto novità in tal sensoQueste chiacchiere in libertà dei nuovi inquilini della Casa, non sono piaciute ad, tra le protagoniste della scorsa edizione. L'influencer campana infatti, su Twitter, ha ...risponde a Samira Lui . L'ex concorrente del Grande Fratello Vip , dopo essersi sentita chiamata in causa nella Casa ( le concorrenti parlavano della scorsa edizione ) è ...risponde alle critiche . La grande novità del GF di quest'anno è la presenza di un cast "misto", che unisce Vip e "Nip" (così sono stati ribattezzati i concorrenti non famosi). ...

Gf, i nuovi concorrenti criticano gli ex vipponi. Antonella Fiordelisi risponde: Siete finti umili Fanpage.it

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi, nessun allontanamento dal piccolo schermo: "Presto mi vedrete in tv" ComingSoon.it

Antonella Fiordelisi ha fatto arrabbiare diversi utenti a causa di un commento in cui cita l'Alzheimer. I dettagli.Si tratta di Antonella Fiordelisi, una che, volontariamente o meno, quel trash lo ha alimentato e cavalcato alla grande. L’influencere ed ex fidanzata di Edoardo Donnamaria ha così ribattuto: “Ho ...La protagonista della scorsa edizione del reality commenta le parole degli attuali inquilini della casa di Cinecittà ...