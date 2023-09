Antonella Clerici non trattiene le lacrime in diretta | ecco cosa è successo

(Di venerdì 15 settembre 2023)continua negli anni ad essere una costante conduttrice Rai. La sua conduzione ai programmi di cucina conquista i telespettatori, permettendo al pubblico e soprattutto alle signore in casa, di godere della compagnia degli ospiti presenti in studio. Tra una ricetta e l’altra, la chiacchiera che coinvolge i fan rappresenta una compagnia importante soprattutto L'articolo

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Inoltre, i Tim Music Awards vedranno salire sul palco anche grandi volti della TV e non solo: Amadeus ,, Enrico Brignano , ...... Pooh, Danilo Rea, Renga Nek, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shiva, Tananai, Tedua, The Kolors, Antonello Venditti e con la partecipazione di Amadeus,, Enrico ...Il diciassettesimo appuntamento con le premiazioni della musica italiana vede la partecipazione di Amadeus,, Enrico Brignano, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu, il cast di Grease e ...Anna Moroni eunite in un tenero abbraccio fanno piangere mezza ...

Antonella Clerici, lacrime oggi a E' sempre mezzogiorno su Rai1 - Video Adnkronos

Antonella Clerici non se lo aspetta minimamente. Piange a dirotto in diretta tv. Per lei lacrime e singhiozzi incontenibili.Saranno gli ultimi giorni da vicesindaco di Carolina Varchi In tanti se lo chiedono a Palazzo Comitini in vista dell’analisi sul rendiconto 2022. Ma in attesa di votare il bilancio consolidato, ...Saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada a condurre il 17esimo appuntamento in onda in prima serata, su Rai 1, oggi e domani: sul palco più di 50 artisti ...