Anticipazioni Uomini e Donne del 15 09 23 | scatta un bacio a sorpresa nel Trono over!

(Di venerdì 15 settembre 2023) Si è appena conclusa una nuova registrazione di, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Lorenzo Pugnaloni ha rivelato cosa è successo nella odierna registrazione di: Gemma ha baciato Maurizio (il cavaliere giovane). Lui stasera torna a Livorno e Tina in studio ha detto che anche Gemma dovrebbe andare insieme a lui. Giornata di baci, perché anche tra Aurora e Marco (che nella puntata in onda giovedì era uscito con tre dame tra cui Roberta di Padua) c’è stato. Sono usciti e si sono anche dati l’esclusiva. Né lui né lei faranno più scendere altre persone per conoscerle. L'articolo proviene da Isa e Chia.

Ecco quando in tv, lee le prime dichiarazioni della giornalista e conduttrice. ...far segnare un + negli ascolti del pomeriggio di Rai1 contro la corazzata Mediaset capitanata da......seconda puntata 15 settembre Ledel Grande Fratello annunciano la ... da quella di Paolo Masella su Napoli alle frasi di Rosy Chin suglicinesi. Ma chi saranno ...Alcunidiranno a Fekeli che a salvare la vita a Yilmaz poco prima che l'auto esplodesse è ...puntata di mercoledì 20 settembre: Saniye sempre più infastidita da Sevda La puntata di ...e Donnee diretta della puntata di oggi, venerdì 15 settembre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell'ultima puntata: scontro in studio tra Gemma e Aurora . La ...

Anticipazioni Uomini e Donne: ennesima lite in studio, Gemma in Sardegna con un corteggiatore Fanpage.it

Uomini e Donne, anticipazioni: lite in studio tra due dame del trono over ComingSoon.it

Dalle anticipazioni si evince che ampio spazio verrà dato a due ex volti del programma. Trattasi dell'ex tronista Federico Nicotera e della ex fidanzata Carola Carpanelli. I due erano usciti insieme ...Programmazione e anticipazioni TV dei principali programmi della serata con palinsesti dettagliati, la recensione delle principali serie TV, il film consigliato, curiosità, dati auditel, la rubrica ...Oriana Marzoli, ex concorrente dell'ultima edizione del GFVip, sta prendendo parte anche alla versione spagnola del reality! Ecco i dettagli della notizia!