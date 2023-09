Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 15 settembre

Leggi su zon

(Di venerdì 15 settembre 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 15Max trova Michael sconsolato che suona una musica triste al pianoforte e capisce che si è preso una cotta per Carolin. Nel frattempo, Paul dice a Josie che non è riuscito a lasciare Constanze a causa dell’incidente, ma che ama solo lei. Michael confessa di provare di nuovo qualcosa per Carolin, ma è sicuro che sia solo un’infatuazione e che sparirà ...