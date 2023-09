Anticiclone invadente | Giuliacci avverte Quando arriva l' autunno

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il mese di settembre non smette di stupire. Tra il ritorno dell'ondata di caldo africano e il desiderio del fresco, gli italiani si chiedono già come sarà il tempo a ottobre. Ecco allora la risposta del team del colonnello Mario. Diffondendo le tendenze meteo, la squadra di esperti ha chiarito che cosa ci aspetta con l'arrivo della stagione autunnale. Tornano le vere piogge? Questa è la domanda alla quale gli esperti di meteo.it hanno provato a rispondere. Il team di: "Le tendenze meteo per il mese di Ottobre non sono molto confortanti". Stando alle parole dei meteorologi, è possibile che il mese di agosto sia ancora un mese all'insegna del clima mite. "Se da un lato è un incentivo ad approfittare di prendere un po' la tintarella oppure risparmiare sul riscaldamento, ...

Temperature record in vista Secondo le ultime previsioni meteo, l'sub - tropicale ... da sabato l'alta pressione di matrice africana diventerà via via piùTemperature record in vista Secondo le ultime previsioni meteo, l'sub - tropicale ... da sabato l'alta pressione di matrice africana diventerà via via più

Meteo, quando arriva l'autunno vero Giuliacci: "Anticiclone invadente" Il Tempo

Meteo - Weekend estivo in arrivo in Italia, anticiclone ancora invadente Centro Meteo italiano

Analizzando per bene le manovre sullo scacchiere europeo è possibile che i fronti atlantici siano meno numerosi del solito e gli anticicloni più invadenti. Insomma si può ricalcare il trend che si sta ...Abbiamo appena superato una fase meteo storica, governata da un anticiclone africano particolarmente invadente e soprattutto persistente. Le temperature superficiali dei nostri mari continueranno ...Condizioni meteo in Italia Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo ancora asciutte e stabili su gran parte del vecchio continente; in Italia continua ad