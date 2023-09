Anm | lunedì 18 settembre sciopero di 24 ore | stop metro | bus e funicolari

Un nuovo sciopero nazionale dei trasporti pubblici è in previsione per il prossimo18 settembre. A incrociare le braccia per 24 ore potranno essere i lavoratori aderenti alle ...i mezzi Eav eNapoli - EAV ehanno annunciato un nuovo sciopero dei trasporti che si terrà nella giornata di18 settembre 2023 con possibile interruzione della circolazione dei mezzi per la durata di 24 ore: si ...informa che, a partire da18 settembre, per consentire le operazioni volte alla sostituzione della scala mobile, la banchina della stazione Vanvitelli in direzione Piscinola non sarà ......00, domenica mercoledì e giovedì alle ore 00:30 ee martedì alle ore 22:30. Nei week end l'...e 3 ex Ansaldo in composizione multipla di tre Unità di Trazione' spiega il Direttore Generale...

Sciopero dei trasporti 18 settembre, le fasce di garanzia Anm NapoliToday