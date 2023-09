Il compagno di Veronica Peparini ringrazia l'artefice della sua perfezione: "Sono stato bravo" Il 27enne, legato alla 52enne dal 2018, ha adottato il metodo GS Loft, vincitore della 16esima edizione di Amici , si spoglia sul social e mostra il suo nuovo fisico scolpito . Il ballerino ha addominali d'acciaio, un corpo da adone allenato come non mai.Pochi giorni dopo il video Instagram in slip ,vede e rilancia con un servizio fotografico di CHRISTIAN OITA per Schön! Switzerland. Ed è sempre un bel vedere.E invece,sempre lì sta. Gnocco e felicemente accompagnato.... con il mondo del cinema, avevano davvero poco a che fare e che né lei né il compagnohanno ricevuto alcun invito: Leggi anche Amici, la reazione di Veronica Peparini alla vittoria di ...

Andreas Muller infiamma i social con degli scatti hot Novella 2000

Andreas Muller in mutande per Schon Magazine Gayburg

Andreas Muller si è mostrato in mutande in alcuni scatti realizzato dal fotografo Christian Oita per Schon Magazine.Ecco i primi 15 concorrenti che sono entrati al Grande Fratello Vip, la nuova edizione condotta da Alfonso Signorini.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...