Ancona-Pineto oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di. La compagine marchigiana, dopo la sconfitta casalinga rimediata contro il Gubbio, vuole subito rialzare la testa per provare a conquistare la sua prima vittoria stagionale. Gli abruzzesi, dal loro canto, arrivano da due pareggi a reti bianche contro Gubbio ed Entella e ora vogliono sbloccarsi sia a livello di reti sia a livello di successi. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 15 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 256. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Le voci dei protagonisti, le ufficialità di mercato e tanto altro su TuttoC.com: di seguito le notizie più importanti della mattinata. UFFICIALE - ...Parte da oggi un mini tour de force per i club di terza serie impegnati con tre gare in otto giorni. Stasera alle ore 20:45, nella gara valida per terza giornata del Girone B di Serie C, ...Pineto stasera in campo ad Ancona. Domani Pescara-Arezzo L'undici di Amaolo alle 20,45 sarà allo stadio del Conero. Il tecnico punta sul recupero di Volpicelli. Domani sera allo stadio Adriatico ...