America’s Cup oggi in tv | orari 15 settembre | programma | streaming | quando gareggia Luna Rossa

(Di venerdì 15 settembre 2023)venerdì 15inizia il lungo fine settimane dedicata alle regate preliminari dellaCup. Inizia la lunga volata che culminerà tra un anno con la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Si preannuncia grande spettacolo nelle acque di Vilanova I La Geltrù (Spagna), sede di questo appuntamento che fa da antipasto alla prestigiosa kermesse: si ritorna finalmente in mare dopo l’epopea di Auckland ormai lontana due anni.sarà della partita, nelle mani dei timonieri James Spithill e Francesco Bruni come durante l’ultima campagna.si disputeranno tre regate di flotta, ovvero con tutti gli equipaggi in acqua contemporaneamente. Il sodalizio italiano incrocerà Team New Zealand (detentore della Vecchia Brocca), i britannici di Ineos ...

La corsa alla 37th America's Cup inizia formalmente oggi, con le prime regate di prova degli AC40 one design. Sei i team in regata. Da domani venerdì 15 a domenica 17 settembre si regata sul serio. Luna Rossa Prada Pirelli e UniCredit annunciano una nuova collaborazione che vede la banca, che si definisce 'paneuropea', come global partner e global banking partner esclusivo della 37a edizione della più famosa competizione velica.

