America’s Cup | da oggi a domenica le regale preliminari

(Di venerdì 15 settembre 2023) (Adnkronos) – Con le regate, in programma danelle acque di Vilanova I La Gelrtù prende il via l’avventura dell’Cup numero 37. Nelle practice race dominio dell’Emirates Team New Zealand. Tra gli altri, bene American Magic e Luna Rossa che si è contraddistinta per le ottime partenze seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Diretta streaming sul Canale YouTube dell'. Gli equipaggi Luna Rossa Prada Pirelli James Spithill Francesco Bruni Umberto Molineris Andrea Tesei ETNZ Peter Burling Nathan Outteridge ...dedicati alle profondità marine: dai cronografi come Chrono Marine e Champion Mareoscope a edizioni speciali come Azzurra (orologio ufficiale delladel 1983), fino alla partecipazione ...Parte con la pioggia protagonista il week - end divela a Vilanova I La Geltrù , dove sono in programma le prime regate preliminari della2024. Tanta pioggia e anche un forte vento hanno costretto gli organizzatori a cancellare l'intero programma odierno, con gli equipaggi che sono scesi comunque in mare per verificare le ...A colazione alle otto e mezza del mattino con Max Sirena, lo skipper, nella base di Luna Rossa Prada Pirelli a Vilanova i la Geltrù, escono tanti retroscena sull'che già stiamo vivendo. ...

America's Cup: nubifragio su Vilanova i la Geltrù, regate cancellate ... Farevela