Ambra Angiolini | «Sono uno squalo buono» A chi è indirizzata la frecciatina social?

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 15 settembre 2023)è stata una delle grandi protagoniste, in quanto riveste il ruolo di una dei componenti della giuria, di X Factor che è cominciato ieri. La cantante, che siede al “tavolo” insieme a Fedez, Dargen D’Amico e Morgan, dopo la puntata, ha pubblicato un post sibillino sul proprio profilo Instagram. È una? In molti se lochiesti e alcuni fan dipensano sia una frase riferita proprio a Morgan con il quale, in puntata, c’è stato un piccolo battibecco. Ma andiamo con ordine. Il post Instagram diha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram in cui, sorridente, è appoggiata a una cassa per strumenti. La cantante indossa un vestito nero sexy con tanto di inserti ...