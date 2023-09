Alunni e docenti in pigiama a scuola | sensibilizzare i più piccoli al difficile percorso di alcuni bimbi ricoverati

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 15 settembre 2023) In unaprimaria, in provincia di Cremona, evento insolito ma altamente significativo. Gli, uniti in una causa comune e con l'appoggio incondizionato del loro dirigente scolastico, hanno scelto di aderire allaRun, come segnala il sito web locale La Provincia di Cremona. L'articolo .