“Altro che sconosciuta” GF | Giselda nel mirino | spunta pure l’appoggio di uno parecchio in alto

(Di venerdì 15 settembre 2023)Torresan al Grande Fratello, il mistero si infittisce. Entrata nella Casa per seconda, lunedì 11 settembre 2023, è stata presentata come concorrenteal grande pubblico, originaria di Bassano del Grappa e operaia in una fabbrica di stampaggio materie plastiche. Ma al di là di età e provenienza, le altre informazioni sono state messe in dubbio dopo il suo ingresso al reality show di Canale 5. E ora i telespettatori, che hanno subito amato il suo entusiasmo, vogliono risposte. Intanto il lavoro. Sulla biografia del suo profilo Instagram, si descrive come “un’operaia turnista, dal 2010 ad oggi, in una ditta di stampaggio materie plastiche a Borso del Grappa”. E in diretta ha subito ricevuto una sorpresa: il saluto dei colleghi. Epsi dice che non sia più impiegata in quell’azienda. E poi un...

500 partite, ci hai esultato in faccia come un uno qualsiasi. Buffone!" A spopolare sui social è il video delle provocazioni di Bonucci, in maglia rossonera, a Mandzukic quando era ancora ...È infatti ufficiale il prolungamento del contratto del pilota ternano,dunque sarà in sella alla Ducati Panigale V4 R della squadra bergamasca per unanno. Tornato nel teamnel 2011 lo ...Leggi Anche Trieste città cosmopolita, incastonata tra il mare e i monti Le konobe - Gustose tappe del viaggio non posso esserele konobe, i tradizionali ristorantini a conduzione familiare,...'I migliori primi appuntamenti si vivono quando c'è apertura, si crea un legame, si raccontano storierivelano se stessi e, soprattutto, si spiega e si condivide con l'cosa si prova '. ...

Altro che accordi. La Tunisia nega l'ingresso a una delegazione di eurodeputati L'HuffPost

Altro che Salario minimo. Per tende e moquette al Cnel non si bada a spese | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

Fino a qualche settimana fa la decisione dello Studios era ancora incerta, dal momento che il film è basato su un brand globale ... dovrà vedersela con l'altro frontrunner, Robert Downey Jr. per ...Il ritorno del re. Victor Osimhen domani sera guiderà l'attacco del Napoli e l'assalto azzurro a Genova per riscattare lo stop patito prima della sosta ad opera della Lazio ...Basta un attimo per applicarle e, dopo averlo fatto, il portatile rimarrà per sempre in configurazione italiana senza alcun altro fastidio. Protetto da polvere e spruzzi, per giunta. Si tratta, quindi ...