Alpinista cade in un crepaccio sul Monte Bianco | estratto vivo dal gendarmi-soccorritori Le immagini

(Di venerdì 15 settembre 2023) È stato recuperato daidel Pghm l’caduto stamane in unsul versante francese del massiccio del. Ha riportato un politrauma ed è stato condotto a Chamonix (Francia), per gli accertamenti e le cure necessarie. I compagni di cordata, illesi, sono invece stati portati a Courmayeur (Aosta). Ifrancesi sono riusciti a intervenire grazie a una schiarita. L’incidente è avvenuto nella zona dell’Aiguilles Marbrées, poco distante dal confine con l’Italia. Si erano attivati, con squadre a piedi ed elicottero, anche il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves (Courmayeur). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

