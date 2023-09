Almanacco del 15-09-2023 ore 07 | 30

(Di venerdì 15 settembre 2023)del giorno venerdì 15 settembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Beata Maria Vergine Addolorata il nome Maria dall’ebraico Miriam ma probabilmente un origine egizia il significato di amata o Amore il proverbio ci dice a settembre Chi è esperto non viaggia mai scoperto sono una pioggia di Agatha Christie Fausto Coppi Gianmarco Pozzecco Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi e allora buon compleanno a Stefania Marzia e Maria Luisa e andiamo a salutare invece Isabella Antonio Domenico Alessio e Michele buona giornata anche a Chiara e a sua figlia che entra in scuola anche loro inizia anno scolastico E allora pronti Viaggio nel tempo che ci porta in quel 15 settembre ma del 1578 la sacra sindone arriva a Torino capitale dei Savoia Allora vi è rimasta ininterrottamente fino ad oggi Salvo brevi spostamenti 15 ...

Accadde oggi, l'giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 668 " Costantino IV diventa imperatore bizantino in seguito all'assassiniopadre Costante II ...Il 15 settembre il 258° giornocalendario gregoriano. Mancano 107 giorni alla fine dell'anno. Santigiorno: Beata Vergine Maria Addolorata Etimologia: Dolores , versione spagnola ...

