Alluvione Marche | “L’acqua me l’ha strappato dalle mani” Il racconto shock della mamma di Mattia

(Di venerdì 15 settembre 2023) “È passato un anno ma il ricordo di quella notte maledetta non mi abbandona mai. L’auto galleggiava sul fango, io tentavo di rassicurare mio figlio. Dovevano chiudere la strada”. Queste le due parole di Silvia Mereu, una giovaneche, lo scorso anno, durante l’nelle, ha perso il suo, di soli 8 anni. Il 15 settembre 2022 Silvia era in macchina con il figlio e stava tornando a casa quando l’auto è stata travolta dal. “Abbiamo abbandonato la macchina che si è spenta perche ha invaso la strada” ha raccontato la donna a Repubblica ed ha poi continuato dicendo: “Mi sono sentita in colpa perché io mi stavo salvando eera scomparso, afferratomie spalle da quel mare rabbioso. È difficile andare avanti – ...

La sera del 15 settembre 2022 una pioggia eccezionale si riversò sul territorio delle province di Pesaro Urbino e Ancona, colpendo i comuni di Barbara, Arcevia, Cantiano, Frontone, Cagli, Pergola, ...BARBARA (ANCONA) " Silvia arriva con l'auto nel giardino dedicato a Mattia . "Che bel sole, qui è un paradiso quando ci sono queste giornate", dice prima di sedersi sulla panchina dalla quale guarda ...

A 12 mesi dall'evento che sconvolse Umbria e Marche, sono ancora evidenti danni e segni del fango. I fondi sono stati stanziati, ma devono ancora essere erogati ...A un anno dall’alluvione che ha colpito le Marche, stasera, a Pianello di Ostra, in provincia di Ancona, attorno alle 20.30, prenderà il via la fiaccolata “13 luci dal fango” per ricordare le 13 ...La sera del 15 settembre 2022 Silvia Mereu era in macchina con il figlio di otto anni: “Bastava bloccare le strade. Se fosse arrivato un allarme in tempo, ...