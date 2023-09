Alluvione in Libia | dall’Onu aiuti per 10 milioni di dollari

(Di venerdì 15 settembre 2023) (Adnkronos) – Le Nazioni Unite hanno annunciato lo stanziamento di diecididiper la, in seguito all’inondazione che potrebbe aver provocato la morte di 20mila persone solo a Derna, secondo i dati anticipati dal sindaco della città, Abdulmenam al-Ghaithi. Il compito più urgente è quello di prevenire la diffusione delle malattie, ha spiegato il coordinatore per gli, Martin Griffiths. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Il contingente italiano a Dernahttps://www.lastampa.it/esteri/2023/09/14/video/_in__le_immagini_satellitari_di_derna_prima_e_dopo_il_disastro_che_ha_ucciso_migliaia_di_persone - 13209787/ La situazione in Marocco In ...Dopo l'devastante di Derna, nellaorientale, "risulta ancora dispersa parte di una famiglia italo - libica: i due figli maggiori sono stati ritrovati vivi dai nonni, per i due genitori e la ...

Derna (Libia), 14 settembre 2023 – Da più di 24 ore è operativo a Derna il contingente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviato, sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile ...In relazione all'emergenza alluvione in Libia, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha autorizzato la Regione Puglia a fornire materiale DPI in ...Dal ministero Farnesina si segue anche la situazione della famiglia italo-libica scomparsa. "I due figli maggiori sono stati appena rintracciati, sono vivi e a casa dei nonni" ha spiegato Tajani, ment ...