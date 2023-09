Allegri snobba Bonucci | “Le soap opera su Canale 5 non mi appassionano”

Maxrisponde con indifferenza a Bonucci Oggi in conferenza stampa,ha risposto così a Bonucci : ' Non c'è più niente da dire, abbiamo già detto tanto: ripeto ciò che ho detto, gli ...Timothy Weah si è preso la fascia destra e subito un posto da titolare nel nuovo undici di Massimiliano. Timothy Weah (LaPresse) - Calciomercato.itIn un'intervista rilasciata a 'Tuttosport', ...continua a fare i conti anche senza la penalizzazione: " Tre punti che ci consentono di avere sul campo 59 punti , mettendo l'Inter a 9 punti, a 11 il Milan e 7 la Lazio. Ora testa a martedì ...Ambra AngioliniMassimiliano(per la seconda volta) . Al di là di ciò che è accaduto a Stromboli, non stupisce che Ambra Angiolini non abbia in alcun modo reagito alla foto di...

Szczesny va controcorrente e snobba l'Arabia: Ho già guadagnato ... Sport Fanpage

Weah snobba l'ex compagno Osimhen: "Vlahovic perfetto per noi" CalcioMercato.it

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha glissato le accuse dell'ex capitano bianconero Leonardo Bonucci. Dopo le parole al veleno lanciate da ques ...Il procuratore di Alex Meret, Federico Pastorello, ha parlato della corsa scudetto in Serie A: "In pole Inter e Milan, poi la Juve".Il procuratore del portiere friulano del Napoli ha espresso il suo punto di vista sulla prossima corsa scudetto.