(Di venerdì 15 settembre 2023) È appena partita la stagione televisiva più sorprendente degli ultimi anni, quella che vede una rivoluzione in Rai voluta dall’esecutivo di Giorgia Meloni e la prima senza Silvio Berlusconi a Mediaset. Analizzando i dati della prima settimana, in attesa che partano i grandi show di intrattenimento di viale Mazzini e di Mediaset, balzano agli occhi gli ascolti tv deldel pomeriggio, la fascia che ha subito più stravolgimenti. Confrontando i dati di ieri, giovedì 14 settembre, con quelli di un anno fa, si registra una fuga di pubblico dai contenitori pomeridiani delle reti. Caterina Balivo con il nuovo format La volta buona, su Rai1, ha registrato l’11,77% di share media con 1,1 milioni di tele, mentre 12 mesi fa Serena Bortone con Oggi è un altro giorno aveva portato a casa il 13,85% e 1,4 milioni. Su ...

Allarme daytime: le ammiraglie perdono 1 milione di spettatori TvZoom