Allarme consegna cibo a domicilio | negli zaini dei rider colonie di 200 batteri | Pericolo elevato

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 15 settembre 2023) Una clamorosa inchiesta ci svela come glideisiano ricettacolo di numerosissimi rischi sanitari Sulla faticosissima e sotto pagata categoria deisi sono innescate numerose polemiche di natura e sociale e politica. Ora, però, arriva un rischio di tipo sanitario: nei lorosi anniderebberodiche potenzialmente potrebbero essere dannosissime per la salute dei clienti. 200dideifoto: Ansa – (ilovetrading.it)Isvolgono una funzione fondamentale. Soprattutto in lockdown erano le uniche persone che potevanorci beni di prima necessità, ma anche cibi ordinati in pizzeria o al ...