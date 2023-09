All Blacks | Whitelock da record | contro la Namibia presenza numero 148

Chiaro, no I GENI - Whitelock, gigante di 202 centimetri per 117 chili, con gliha debuttato nel 2010. Nel segno del nonno materno, Nelson Dalzell, pari ruolo con cinque caps nel 1953 - ...Tutto pronto per Nuova Zelanda - Namibia , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Gli, dopo la sconfitta'esordio contro i padroni di casa della Francia, vanno subito a caccia del riscatto per muovere la classifica. Dall'altra parte c'è la compagine africana, reduce dalla ...Niente derby. Non sarà la Neupharma Virtus Imola a contendere aiil passaggio alla Final Four di Supercoppa, ma i veneti di San Vendemiano. Quel che sembrava ...che ci ha fatto assistere'...La Francia ha vinto, ma è l'Uruguay il vero vincitore del match di Lilla. Finisce 27 - 12 la seconda partita dei padroni di casa al Mondiale di rugby. Dopo la vittoria sugli'esordio (27 - 13), la squadra del c.t. Galthie si riprende così il comando della Pool A, ma con 8 punti, solo a +3 sull'Italia. Non quanto preventivabile, visto l'avversario di Lilla. ...

