Alguacil sfida l’Inter | «Vincere domenica e la prossima! Infortuni…»

(Di venerdì 15 settembre 2023), allenatore della Real Sociedad, è apparso determinato in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Real Madrid. Mercoledì ci saràIN CONFERENZA STAMPA ? Il tecnico della Real Sociedad, Imanol, ha parlato a due giorni dal match contro il Real Madrid e a cinque da quello con: «Voglio, poi la prossima, che è anche una bella partita. Metto l’undici che capisco mi darà più garanzie di vittoria. Come sta la squadra? André (Silva, ndr) ha svolto il suo primo allenamento dopo tre mesi e mezzo. Sadiq non si è allenato la settimana scorsa a causa del ginocchio gonfio, ma è in ripresa. Alvaro (Odriozola, ndr) ha avuto qualche problema fino a due giorni fa, Aritz (Elustondo, ndr) ha avuto una piccola ricaduta e non si è allenato per due ...

Lacontro il Granada poteva essere un test complicato, ma gli uomini di Imanolhanno dimostrato di essere già in forma anche per l'appuntamento del 20 settembre prossimo quando l' ...... invece, latra Real Sociedad e Celta Vigo a San Sebastian. Padroni di casa avanti al 22' con Barrenetxea, pari degli ospiti al 94' con Mingueza. La formazione disale a 2 punti in ...Dopo quanto raccolto all'andata, la Roma di José Mourinho si concentra in vista dellacontro la Real Sociedad per il ritorno degli ottavi di Europa League. La squadra affronta una ......5 Va subito sotto e perde la battaglia tattica con Mourinho. Al ritorno dovrà inventarsi ... Giovedì 16 è in programma ladi ritorno degli ottavi a San Sebastian contro la Real Sociedad (...

Real Sociedad, attesa febbrile per l'Inter: in fumo in poche ore gli ultimi biglietti Fcinternews.it

Real Sociedad-Inter, polverizzati gli ultimi biglietti rimasti per il ritorno in Europa degli spagnoli Inter News 24

Real Madrid-Real Sociedad, dove vedere la gara valida per la quinta giornata de LaLiga 2023/24. Diretta TV, streaming e probabili formazioni.Le probabili formazioni di Real Madrid-Real Sociedad, match di scena allo stadio Bernabeu valido per la quinta giornata di Liga ...Real Sociedad-Inter, polverizzati gli ultimi biglietti rimasti per il ritorno in Europa degli spagnoli La sfida di mercoledì 20 settembre alla Reale Arena di San Sebastian tra Real Sociedad e Inter, s ...