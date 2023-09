Alfa Romeo Revival Cup a Vallelunga

Sul tracciato di Vallelunga il weekend dell'Revival Cup regala emozioni e duelli divertenti. Bertinelli replica il successo di Monza avendo la meglio su avversari molto veloci, come Perfetti e Restelli - Bachofen. Adesso tutte le ...Gran botto all'incrocio tra corso Rosselli e corso Re Umberto, dove questa mattina si sono scontrate due auto. Coinvolta unagrigia, che ha riportato notevoli danni alla zona del cofano e del motore. Al momento non si conoscono le condizioni degli automobilisti coinvolti. Sul posto sono intervenuti gli agenti ...L'33 Stradale , presentata alla stampa il 30 agosto, è soltanto la prima tappa di una strategia che porterà il marchio italiano a sviluppare una linea di fuoriserie e di edizioni limitate più ......34.568 (S) +1.218s 24 12 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:34.639 (S) +1.289s 22 13 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:34.657 (S) +1.307s 18 14 Valtteri BottasFERRARI 1:34.802 (M) +1.452s 24 ...

Alfa Romeo Mito Quadrifoglio: la sportiva di Arese come non l'avete mai vista Everyeye Auto

Sul tracciato di Vallelunga il weekend dell’Alfa Romeo Revival Cup regala emozioni e duelli divertenti. Bertinelli replica il successo di Monza avendo la meglio su avversari molto veloci, come Perfett ...Trecento equipaggi provenienti da tutto il mondo e oltre cento vetture anteguerra per la 33° edizione dell’evento in onore di Tazio Nuvolari. Si parte da Mantova per un percorso di 1150 km suddiviso i ...Nel 2024, Alfa Romeo porterà al debutto un B-SUV che sarà il suo primo modello 100% elettrico. Di questa vettura abbiamo parlato molte volte. Per diverso tempo si pensava che si… Leggi ...