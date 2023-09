Alfa Romeo - Mesonero | Stiamo già lavorando a una seconda specialty - VIDEO

(Di venerdì 15 settembre 2023) L'33 Stradale, presentata alla stampa il 30 agosto, è soltanto la prima tappa di una strategia che porterà il marchio italiano a sviluppare una linea di fuoriserie e di edizioni limitate più o meno liberamente ispirate al passato glorioso del Biscione. "A novembre inizieremo già a lavorare sulla prossima", dice a Quattroruote il capo del design, Alejandro-Romanos, commentando lo stile dell'auto in questa intervista. Altri tre o quattro modelli in agenda. A-Romanos fa eco Jean-Pierre Ploué, responsabile del design del gruppo Stellantis: "La storia del marchio è una fonte inesauribile di ispirazione. Facciamo molto sul serio nel programma che abbiamo definito Bottega, e ci aspettano mesi e anni di gran lavoro". Nessuno dei due si è sbilanciato su quali potrebbero essere ...

E' stata una settimana intensa, quella appena trascorsa, per la storica1900 Super TI Speciale del 1957 della Polizia di Stato, richiesta dal Questore Dr. Vincenzo Trombadore al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per partecipare alla XXVI edizione dell'...

E' stata una settimana intensa, quella appena trascorsa, per la storica Alfa Romeo 1900 Super TI Speciale del 1957 della Polizia di Stato, richiesta dal Questore Dr. Vincenzo Trombadore al Dipartiment ...