Alessandria, nuovo mezzo per l'Oftal - AlessandriaNews AlessandriaNews

Alessandria, nuovo caso: licenziato il dg Zerbo, che accusa la società ItaSportPress

Rinaldo Zerbo non è più il direttore generale dell'US Alessandria Calcio 1912. Lo fa sapere, in una nota, la società, precisando ...Proprio mentre sembrava essere tornato il sereno tra il presidente Enea Benedetto e il socio Alain Pedretti, scoppia il caso legato all'ex direttore generale ...ALESSANDRIA - È durato poco più di un mese l'incarico come direttore generale dell'Alessandria Calcio per il dott. Rinaldo Zerbo.