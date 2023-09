(Di venerdì 15 settembre 2023) E' in corso a Roma l'generale di. Presentiil presidente della Repubblica Sergio, accolto da una standing ovation della platea al suo arrivo. ""Se c'è qualcosa che una democrazia non puo' permettersi e' di ispirare i propri comportamenti, quelli delle autorita', quelli dei cittadini, a sentimenti puramente congiunturali. Con il prevalere di inerzia ovvero di impulsi di ansia, di paura", è stato uno dei passaggi iniziali del suo discorso. In platea presentelaGiorgia, di ritorno dal viaggio a Budapest di ieri. Tra le prime file siedeMarina Berlusconi, ad di Mondadori. "Il mio unico appello alla politica è: guardatevi bene dal compiere gli errori di sempre, progettando interventi ...

A Roma l'annuale appuntamento con i vertici dell'associazione confindustriale. Bonomi: "Salario minimo non è la soluzione". Tra le prime file Marina ...... negli articoli dedicati al diritto internazionale, indica in maniera lungimirante lada ... Carlo Bonomi, nel passaggio sulle sfide internazionali nella relazione all'dell'associazione, "......armati di bastoni e spranghe che aspettano di aggredire gli studenti riuniti per un'nella ... moglie del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi) di ricordare Almirante dedicandogli una...... unitamente ad alcuni Consiglieri comunali che parteciperanno, si riuniranno inpubblica, lunedì 18 settembre alle 20.30 all'istituto scolastico diBrogeda per ribadire l'importanza ...

Al via l'Assemblea di Confindustria, applausi per Mattarella. Segui la diretta RaiNews

Al via l'assemblea di Confindustria. L'intervento di Mattarella. C'è anche la premier Meloni Il Foglio

A Roma l'annuale appuntamento con i vertici dell'associazione confindustriale. Bonomi: "Salario minimo non è la soluzione". Presente anche la premier Meloni ...Possono votare tutti gli iscritti nel 2022 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al Pd entro la data dell’Assemblea di Circolo, anche la sera stessa, e tutti i nuovi iscritti 2023 entro il 1° se ...Scuola dell’infanzia di Ponte Chiasso a rischio chiusura. Duro attacco della minoranza di Palazzo Cernezzi. Con una nota i consiglieri ...