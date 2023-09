Al-Khelaifi | «Squadre arabe in Champions? Oggi no | tra qualche anno…»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Al-, per il momento, chiude all’entrata delleinLeague: ecco cosa ha detto Il presidente di PSG ed ECA Nasser Al-, a RMC Sport, ha così parlato della possibilità di vedereinnei prossimi anni. LE PAROLE – «Non vedo possibile l’arrivo di altri club da fuori Europa. Non so cosa avverrà traanno, manon vedo questa idea possibile».

Ad esprimersi in merito a ciò è stato, però, il presidente del PSG Al-Khelaifi ai microfoni di RMC Sport che ha raffreddato le voci. Queste le sue parole: “Non vedo possibile l’arrivo di altri club da ...Nasser Al-Khelaifi, patron del PSG, ha parlato della Saudi Pro League dopo l'ultima riunione dell'ECA: "Non credo che possano partecipare altri club che vengono da fuori Europa. Non ...Il presidente del PSG, Nasser al-Khelaifi, è stato rieletto giovedì per quattro anni alla guida della European Club Association ...