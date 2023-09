Al Grande Fratello si vive nel terrore | Giuseppe Garibaldi dice una parolaccia e va nel panico | Vittorio censurato dalla regia

(Di venerdì 15 settembre 2023)Menozzi si sono fatti sfuggire unanella casa del: entrambi i gieffini vivono nelche gli autori possano prendere provvedimenti contro di loro. Cosa succederà? Come sappiamo, Pier Silvio Berlusconi ha istituito rigide regole per ciò che riguarda il reality di Canale 5: oltre alle bestemmie –...

Tra i concorrenti, che calcheranno il famoso palcoscenico di Rai 1, anche due amati e discussi ex concorrenti delVip , Alex Belli e Ginevra Lamborghini . Ginevra Lamborghini e Alex ......udienza del processo riguardante una questione spinosa di famiglia che vede coinvolto il... E in Italia siamo davvero all'avanguardia , come dimostra laaffidabilità del personale del ...C'è anche Michael Terlizzi dentro la Casa del Gran Hermano Vip insieme ad Oriana Marzoli . L'ex concorrente del, appena all'interno della grotta dove si trovava momentaneamente pure la venezuelana, ha parlato subito di Daniele Dal Moro . Oriana al Gran Hermano Vip con Michael Terlizzi: "Conosci ...I concorrenti del reality show si sono 'liberati' e hanno fatto razzia nella dispensa della casa Ilè stato sconvolto da un evento inaspettato: un furto in ...

Grande fratello: furto in casa e richiesta di squalifica sui social Libero Magazine

Il Grande Fratello è iniziato lunedì 11 settembre e il cast, composto da 15 concorrenti mistri tra nip e vip sta intrattenendo molto i fan del reality. Contro ogni aspettativa, questa edizione sta già ...La nuova stagione televisiva riporta in auge gli scontri tra i palinsesti Con l'inizio della nuovissima stagione televisiva, si stanno svelando le epiche ...Manca davvero poco alla prima puntata della 13esima edizione di Tale e Quale Show, che andrà in onda il prossimo venerdì 22 settembre 2023. Tra i concorrenti, che calcheranno il famoso palcoscenico di ...