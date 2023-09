Al forum sull’AI | Zuckerberg si è portato i compiti fatti a casa

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 15 settembre 2023) Da settimane, Meta ha messo a disposizione – in versione open source – il suo modello linguistico LLAMA 2 per lo sviluppo di nuovi prodotti e sistemi basati sull’intelligenza artificiale. Una mossa che Markha rivendicato anche durante la sua dichiarazione davanti ai senatori americani, riuniti mercoledì all’interno della Kennedy Caucus Room per ascoltare e incontrare i 22 big delle aziende della Silicon Valley. Il tema del “contendere” è la necessità di fornire una legislazione ad hoc, in modo tale da superare il modello auto-regolatorio sancito al termine di un incontro allaBianca con il Presidente Biden, optando per un impianto normativo più strutturato, con obblighi e paletti. LEGGI ANCHE > Cosa ci facevano tutti i big della Silicon Valley a Capitol Hill Se per quel che riguarda le parole di altri due ...