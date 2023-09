Al centro commerciale Campania dal 16 settembre il Festival Vintage

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 15 settembre 2023) Marcianise. Un viaggio indietro nel tempo che condurrà i nostalgici degli anni 60-70-80 a scoprire curiosità e oggettiportandosi a casa un pezzo di storia. L’appuntamento è dal 16al 1 ottobre aldi Marcianise, in provincia di Caserta, con un’esperienza indimenticabile che sarà l’occasione per ridare vita ai prodotti di un tempo. Ci saranno spettacoli con momenti dedicati a canti e balli e due storici Photobooth in cui scattare selfie e ricevere meravigliose Polaroid. L’ingresso alè libero. Il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30 previsti spettacoli cantati e ballati, mentre per tutta la settimana le postazioni Photobooth saranno attive alle 10.30, 13.30, 15.00 e 19.00 in piazza ...