Aggressione sulla Darsena | Yuri morto dopo due giorni di agonia

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 15 settembre 2023) Èduedi, il ragazzo italiano di 23 anni che era stato brutalmente aggredito in viale Gorizia, zona, alle 4 di mercoledì mattina. Il giovane era stato trovato a terra in stato di incoscienza e trasportato prontamente al Policlinico di Milano in codice rosso. Nelle giornata di ieri, un cauto miglioramento, sembrava far ben sperare i medici ma purtroppo oggi la situazione è peggiorata drasticamente. Per l’è stato arrestato dalla polizia un tunisino di 28 anni, interrogato stamattina davanti al gip. Il 28enne tunisino avrebbe riferito alla Polizia di avere visto la vittima importunare una donna e per questo motivo, ha ritenuto necessario scagliarsi rabbiosamente contro il 23enne. La donna non è ancora stata identificata e secondo quanto ...