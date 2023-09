Aggredito in strada a Milano | morto ragazzo di 23 anni

Il 28enne tunisino sarà interrogato sabato mattina dal gip. Agli agenti ha riferito di avere visto la vittima importunare una donna e che per questo gli si sarebbe scagliato contro. Il 23enne venne ...E' morto il ragazzo di 23 anniina Milano Dopo due giorni di agonia e un 'cauto miglioramento' riscontrato ieri dai medici, il 23enne non ce l'ha fatta ed è morto oggi pomeriggio. ......era ricoverato in terapia intensiva al Policlinico E' morto questo pomeriggio il 23enne... Leggi anche Milano, 23enne pestato a sangue inLa sua prognosi è rimasta sempre riservata e, ...È morto Yuri Urizio, il ragazzo italiano di 23 anni che era statoin viale Gorizia, zona Darsena , alle 4 di mercoledì mattina. Il giovane era stato trovato a terra incosciente e trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano. Dopo due ...

Un ragazzo italiano di 23 anni, Yuri Urizio, è morta dopo essere stato in coma farmacologico al Policlinico di Milano: era stato vittima di un violento pestaggio avvenuto in viale Gorizia, zona ...Originario di Como, aveva 23 anni, e lavorava come cameriere in un locale del centro. L’aggressore, un tunisino ventottenne, sostiene di essere intervenuto per “difendere una ragazza” ...La vicenda dell’aggressione in strada a Milano si è conclusa nel peggiore dei modi: il ragazzo di 23 anni che era finito in coma dopo essere stato brutalmente assalito, è morto in ospedale dopo due ...