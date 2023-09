Agatha Christie | la regina del crimine

(Di venerdì 15 settembre 2023) Riconosciuta all’unanimità come ladele del mistero,è stata autrice e drammaturga britannica, nonché una delle scrittrici più influenti di tutto il XX secolo. I suoi romanzi, così come la sua fama, parlano di lei, parlano per lei. Del suo talento, del suo genio, della sua mente. Di quella penna che ha firmato 66 romanzi gialli e 14 raccolte di racconti. Un successo mondiale, il suo, che si è trasformato in un’eredità importante e ingombrante che tutti abbiamo accolto e preservato.con le sue opere, tra le più lette di tutta la storia della letteratura, è riuscita a guadagnarsi un primato che la rende immortale, quello di autrice inglese più tradotta dell’editoria, seconda solo a William Shakespeare. La sua penna ha segnato in maniera ...

