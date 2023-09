Aeroporto di Torino | sequestrati 64 kg di carne proveniente dall’Egitto

Leggi su impresaitaliana

(Di venerdì 15 settembre 2023) L’Agenzia Dogane e Monopoli e la Guardia di Finanza hanno sequestrato diversi kg dicontenuta in buste di plastiche e mancante di certificazione sanitaria– I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e i militari della Guardia di Finanza, in servizio presso l’“Sandro Pertini” di Caselle torinese, hanno sequestrato 64 kg diper uso alimentare, di vario tipo e taglio, in precario stato di conservazione, confezionati in buste di plastica senza alcuna indicazione di origine e specie e mancanti di certificazione sanitaria. La, trovata nei bagagli di un passeggero in arrivo, di provenienza ignota, sarebbe stata illegalmente introdotta sul mercato in quanto non ammessa all’introduzione nell’Unione Europea ed è attualmente ...