“Addio | fai buon viaggio” Grave lutto in famiglia per Paolo Ciavarro | il dolore improvviso

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 15 settembre 2023) In queste ultime ore Eleonora Giorgi e il figlio, famoso a sua volta per il suo ruolo a Forum e per aver partecipato al GF Vip 4 di Alfonso Signorini, hanno rivelato di essere stati colpiti da unin. Diverse le pubblicazioni social per direalla mamma dell’attrice romana, che è scomparsa. Una lunga serie di messaggi si stanno accumulando sugli account dell’iconica interprete e del figlio, che ha avuto con Massimo. Sicuramente, la sua mamma ha vissuto a lungo e circondata dall’amore, ma non ci si prepara mai abbastanza per undel genere. Le parole Eleonora Giorgi e...