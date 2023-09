Addio cervicale | gli esercizi da fare in casa che ti fanno star bene

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 15 settembre 2023) Per alleviare il dolore causato dallabisogna conoscere glidainogni giorno. Si deve dire basta ai fastidi causati dalla. Bisogna agire subito e far sparire quella condizione comune che affligge milioni di persone nel mondo.per ladain– Ilovetraind.itSei persone su dieci in Italia soffrono di cervicobrachialgia o sindrome. Avvertono dolore, rigidità e tensione a livello del collo e delle spalle. Di conseguenza la qualità della vita peggiore e il disagio cresce se non si interviene con efficienza. Cause dellasono principalmente la sedentarietà, lo stress, la cattiva postura e l’uso prolungato di smartphone, ...