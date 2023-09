Addio a Franco Migliacci | maestro della canzone italiana

(Di venerdì 15 settembre 2023) È con profondo dolore che la comunità musicalesaluta l’al paroliere, scomparso all’età di 92 anni in una clinica romana., mente brillante dietro a alcuni dei brani più amati, ha regalato al mondo capolavori come “Nel blu dipinto di blu”, creato insieme a Domenico Modugno, e altri successi indimenticabili quali “Tintarella di luna”, “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, “Una rotonda sul mare”, e “C’era un ragazzo…”. Oltre alla sua vena creativa come paroliere,ha lasciato il segno nella sua lunga collaborazione con Gianni Morandi e nel panorama pop nazionale, essendo tra gli autori di “T’appartengo” di Ambra Angiolini. Originario di Mantova e nato ...

