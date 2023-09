Addio a Franco Migliacci | autore di Nel blu dipinto di blu e dei successi di Morandi | scoprì Renato Zero

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 15 settembre 2023) È mortodi brani iconici come Nel bludi blu, Tintarella di luna, Che sarà, La bambola, idi Giannida Uno su mille a C’era un ragazzo, vinse tre Sanremo,Il celebre parolieredi alcune delle più iconiche canzoni italiane come Nel bludi blu, Tintarella di luna, La bambola, Che sarà, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, è morto in una clinica romana dopo una lunga malattia. Tra un mese avrebbe compiuto 93 anni. Nel bludi blu e il sodalizio con Domenico Modugno Nato a Mantova il 28 ottobre 1930, dopo gli studi a ...