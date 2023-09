Addio a Fernando Botero | morto a 91 anni l’artista colombiano celebre per le voluminose figure umane

È morto, all'età di 91 anni, il celebre scultore e pittore colombianoBotero. Caratteristica della sua pittura è l'insolita dilatazione che subiscono i suoi soggetti, che acquistano forme insolite, quasi irreali, ma con un proprio fascino. Ma è un passaggio ...Botero .a un gigante. La notizia è stata confermata dal quotidiano colombiano El Tiempo ,' all'artista colombiano più grande di tutti i tempi ', che se ne va a 91 anni ...Articolo in aggiornamento È morto, all'età di 91 anni,Botero Angulo , il pittore e scultore colombiano che era conosciuto per il volume che contraddistingueva le sue rappresentazioni artistiche. A dare la notizia è stato il quotidiano colombiano ...Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha dichiarato: 'È con profondo dolore che apprendo la scomparsa diBotero, un grande amico della Toscana. Le sue opere sono state un ponte ...

E' morto il pittore e scultore colombiano Fernando Botero, noto per le sue voluminose figure umane. Aveva 91 anni. Nato a Medellin il 19 aprile 1932, da bambino è affascinato dall'architettura barocca