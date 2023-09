Acerbi si prende la maglia da titolare! Le ultime prima di Inter-Milan – Sky

(Di venerdì 15 settembre 2023) Se ne parla già da questa mattina e tra meno di ventiquattro ore sarà ufficiale, ma da quello che risulta oggi Francescoha scavalcato Stefan de Vrij per unada titolare in occasione di. Ecco ledi formazione secondo quanto riportato da Sky Sport. SORPASSO IMMEDIATO – Francescodopo l’infortunio è tornato a disposizione di mister Simone Inzaghi, nella settimana della pausa per le nazionali l’ex Lazio ha lavorato con il resto del compagni sotto lo sguardo vigile del mister. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esperto difensore sarà schierato titolare al posto di Stefan de Vrij, che ha giocato (e anche molto bene), le prime tre partite di campionato. Al centro della difesa ci sarà dunque, che completerà il reparto con ...

... alle ore 15, arriva a Sant'Anna di Valdieri il Teatro deglicon Pinin e le Masche : uno ... È brusco, selvatico, non parla volentieri ma, se glila vena buona, può parlare a lungo. Le sue ...Tradotto, nelle audizioni si vedranno più "personaggi", ma anche talenti più, meno "pronti" ... "Intervengo io su questo tema",la parola Morgan. "Magari potrebbe ricominciare anche per ......39' contropiede dell'Inter fermato fallosamente da Ranieri che interviene su Thuram eil ... La presentazione del match QUI INTER - Out il solo. Inzaghi dovrebbe affidarsi al modulo 3 - 5 - ...Nella sua testa,in eredità la Nazionale campione d'Europa o quella che non si è ... Fuorie Berardi che restano, però, all'interno del progetto. Sabato la presentazione di Spalletti, ...

STATS – Inter-Milan: Inzaghi non cambia mai formazione anche nel derby. E vince sempre Calcio News 24