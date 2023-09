Acerbi scavalca de Vrij? Inzaghi ci pensa! Sorprese in Inter-Milan

Leggi su inter-news

(Di venerdì 15 settembre 2023) Prende sempre più quota nelle ultime ore il possibile inserimento da titolare di Francescoal centro della difesa. Secondo quanto riportato su Sky,valuta il cambio. CAMBIO IN DIFESA –è completamente recuperato già da qualche settimana e durante la sosta è stato uno dei pochi ad allenarsi ad Appiano Gentile con mister Simone. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il mister nelle ultime ore starebbe pensando a un cambio in difesa e riguarda proprio l’esperto difensore che fin qui non ha ancora esordito con la maglia dell’a causa del problema al soleo. Ma resta un dubbio fondamentale: puntare sulla continuità di Stefan deo inserire sin da subito? In questo momento l’olandese resta in vantaggio, ma ...