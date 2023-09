Accordo Ita-Lufthansa | perché il dossier rappresenta un pericolo?

(Di venerdì 15 settembre 2023) Un vero e proprio caso politico è scoppiato attorno al matrimonio-Ita, tanto da portare la presidente Meloni ad esporsi durante il G20 in India. Che nei confronti del rallentamento sull’da parte del Commissario europeo per la concorrenza ha affermato: «È curioso che la Commissione blocchi la soluzioneper Ita Airways». Bruxelles da parte sua, ha fatto subito sapere al governo italiano che la notifica dell’tra il vettore tedesco e quello italiano non è ancora arrivata. Al momento vista la portata della fusione e soprattutto del mercato in questione, il deal-Ita sarebbe in una fase di pre-notifica. Ma dietro le affermazioni di Bruxelles in realtà si potrebbero nascondere anche questioni politiche ed economiche, ben più specifiche. Legate alle istituzioni UE ...

L'ultimo scontro è stato sul dossier- Lufthansa . C'è chi getta acqua sul fuoco, ma al di là ...una proposta europea per tassare i colossi del web in caso di mancato raggiungimento di un...Airways Per quanto concerne l'fraAirways e Lufthansa, "ci dicono da anni di trovare una soluzione, come governo l'abbiamo trovata e mi aspetto che ci si dica bravi e che tutti quanti ...

La Commissione europea ha inviato oltre cento domande a Ita Airways e Lufthansa, tra cui una sul menu di bordo, i pasti che saranno serviti ai passeggeri durante i voli. Non è chiaro perché questo int ...Il dossier Ita "noi lo abbiamo risolto e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi", per cui "sarebbe assurdo e irragionevole" un mancato via libera di Bruxelles ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy: "L'Italia non può essere lasciata sola".