Foggia sotto shock dopo l'accoltellamento, avvenuto in pieno centro, di unda parte di un diciannovenne. "Io non volevo arrivare a questo, soprattutto non sono stupido, non sono nato ieri. A volte faccio lo stupido, quindi se pensate che io sarei cascato nella ...... un fatto che scosse profondamente la città vista la giovane età della vittima, undi ... rito abbreviato per il sospettato Varese - Loe lo scaraventa giù dall'aula studio, tentato ...Lungo il pomeriggio di giovedì 18 maggio, intorno alle ore 16, undi 14 anni è stato accoltellato a Palermo . A colpirlo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un altrodi 11 anni . La lite degenerata in via del Vespro . L'arrivo al pronto soccorso . Il ragazzo non è in pericolo di vita . La lite degenerata in via del Vespro. La lite tra i due ragazzini ...il rivale in amore e lo riduce in fin di vita. Secondo quanto si è appreso, ilquindicenne avrebbe proposto un incontro al rivale diciannovenne, col quale condivideva l'interesse ...

Accoltella un ragazzino e posta un video su Instagram: "Mi avete costretto" Today.it

Foggia, litigio tra giovanissimi degenera: ragazzino accoltellato alle ... L'Attacco

Un ragazzino di 16 anni è stato ferito con un'arma da taglio questa mattina mentre era in un parco di Gravina in Puglia, nel Barese. La vittima raggiunta da un fendente alla schiena è stata soccorsa ...L'uomo, originario del Marocco, è stato identificato dal personale della Questura. I due feriti non sono in pericolo di vita ...Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che il fendente sia arrivato nel bel mezzo di un litigio tra il giovane e un'altra persona, probabilmente un suo coetaneo. Il 16enne è stato soccorso dal ...