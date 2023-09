È stato fermato dalla polizia il ragazzo che ieri sera, a Foggia, avrebbe accoltellato unprobabilmente al termine di un litigio tra coetanei. Si tratta di un ragazzo di 19 anni che, dopo l'accoltellamento, ha registrato un video in diretta su una piattaforma social spiegando cosa ...Marechiaro, figlio di un bossdue minori: le condizioni. I due minorenni accoltellati ... Ilha riportato una ferita nella parte destra del torace e un taglio profondo all'addome . La ...È stato fermato dalla polizia il ragazzo che ieri sera, a Foggia, avrebbe accoltellato unprobabilmente al termine di un litigio tra coetanei. Si tratta di un ragazzo di 19 anni che, dopo l'accoltellamento, ha registrato un video in diretta su una piattaforma social spiegando cosa ...È stato fermato dalla polizia il ragazzo che ieri sera, a Foggia, avrebbe accoltellato unprobabilmente al termine di un litigio tra coetanei. Si tratta di un ragazzo di 19 anni che, dopo l'accoltellamento, ha registrato un video in diretta su una piattaforma social spiegando cosa ...

Accoltella un 17enne e spiega il motivo sui social, fermato - Notizie ... Agenzia ANSA

Foggia, 19enne accoltella 17enne e poi lo racconta sui social RaiNews

Un 17enne foggiano è stato ferito a coltellate, nella serata di giovedì 14 settembre, a Foggia in una zona del centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo… Leggi ...Momenti di ordinaria follia nel cuore della città dove un 19enne ha accoltellato un ragazzo poco più giovane di lui. Poi il video sui social: "Sapevo della vostra imboscata" ...È stato fermato dalla polizia il ragazzo che ieri sera, a Foggia, avrebbe accoltellato un 17enne probabilmente al termine di un litigio tra coetanei. Si tratta di un ragazzo di 19 anni che, dopo ...