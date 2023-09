Abruzzo | via libera al dibattito sulla legge fine vita | ora spetta al Consiglio

(Di venerdì 15 settembre 2023) Pescara - Un'importante pietra miliare è stata raggiunta inin merito allasul suicidio medicalmente assistito, promossa dall'associazione 'Luca Coscioni'. Il Collegio di garanzia statutaria ha emesso un parere positivo, dichiarando l'ammissibilità della proposta. In un documento motivato di dieci pagine, il Collegio ha sottolineato che la normativa non entra in conflitto con lo Statuto della Regione né con la Costituzione, poiché mira a stabilire tempi e procedure ben definiti per la valutazione dei requisiti necessari per accedere al suicidio medicalmente assistito. Questo, secondo il Collegio, rientra nelle competenze regionali. I promotori della, tra cui Riccardo Varveri, Gianluca Di Marzio, Alina Matei e Paride Paci, hanno accolto con grande emozione la notizia. Si tratta della prima volta nella storia della ...

... garantendo inprioritaria la tutela della salute e della sicurezza di utenti, famiglie, ... in, dove nascerà nel 2023 un Centro Studi con Sede Territoriale, e nel Lazio, dove verrà ...Una maestra, 55enne originaria dell', durante un breve periodo di supplenza in una scuola dell'infanzia in provincia di Firenze, ... la segnalazione del dirigente scolastico ha dato ilall'...Il primo esempio sarà il dissalatore del Tara che sorgerà entro il 2026: la gara è indi ... anche con altre Regioni, per poter portare in Puglia l'acqua dell', del Molise o di altri ...... una riduzione di scuole autonome che fa seguito a quella molto più corposo (spazzòalcune ... in Conferenza Unificata, anche, Campania, Puglia, Sardegna, Toscana, UPI e ANCI , le ...

Sanità: Verì, anche dal Comitato Lea via libera alla nuova rete ... Regione Abruzzo

Rete ospedaliera Abruzzo. Verì annuncia il via libera del Comitato ... Quotidiano Sanità

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews: – “Circa un anno fa, lungo la SS 151 che condu ...Come ampiamente atteso, l’evento che ha visto partecipante Paolo Crepet all’auditorium del Parco de L’Aquila ha registrato rapidamente il tutto esaurito, dimostrando l’attenzione dei presenti (molti d ...Airbag a tendina anteriori, Airbag a tendina posteriori, Airbag guida, Alzacristalli elettrici anteriori, Alzacristalli Elettrici Posteriori, Chiave elettronica Key Less, Chiusura centralizzata con ...