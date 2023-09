Abilmente Roma | materiali | tecniche e laboratori per tutta la famiglia

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group porta nella Capitaleperlaper un lungo weekend all’insegna della manualità creativa Corsi di cake design, contest e dimostrazioni live nell’area speciale Cake&Dream In Fiera dimostre di arte tessile, sessioni di disegno e pittura, performance artistiche e progetti di sensibilizzazioneinterattivi,antiche, corsi con professionisti di manualità, ma anche mostre d’arte e dimostrazioni live, insieme a una ricca proposta di, strumenti e novità di prodotto. Con oltre 160 brand espositori e centinaia di workshop ed eventi perla, torna per ...

... a proposito della Maison, dichiarò: "Quando sono avisito sempre il negozio Bulgari perché è ... Il corpo flessibile della collana in oro rosa èimpreziosito da delicate sfere in oro ...Il MAXXI di, primo museo nazionale dedicato alla creatività contemporanea, rispecchia il ... La collezione ha bilanciatoil casual wear con l'eleganza formale contemporanea. L'inverno si ...... andò nello spogliatoio dellae regalò a Ginulfi la sua maglia. Ma torniamo a Buffon, oggi ... alla quale le contesee valorosamente la palma del trionfo>>. A fine partita ci fu anche il ...Qui,camuffata tra il fogliame delle decorazioni, nel muro dello stipite di una finestra, ... nella Città del Vaticano e negli stabili di proprietà dei Beni della Santa Sede in'. Il ...

Abilmente Roma: il lato dolce della creatività nel salone di IEG Online-News

Roma, i rischi del mercato. Ora ne fa le spese Mourinho Corriere dello Sport

Con oltre 160 brand espositori e centinaia di workshop ed eventi per tutta la famiglia, torna per il suo appuntamento con la Capitale Abilmente, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition ...Anche l'innesto di Romelu Lukaku, scrive il quotidiano: "è stato 'occasionale', non una scelta programmata sul mercato (dopo i tanti no estivi per i vari centravanti cercati), ma una situazione che la ...