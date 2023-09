(Di venerdì 15 settembre 2023) A novembre del 2021 la Nasa ha lanciato uno dei più ambiziosi esperimenti di protezione planetaria mai effettuati. Parliamo della missione Dart, che ha spedito la sonda omonima a schiantarsi contro unper studiare se, e come, potremmo proteggere la Terra nel caso in cui un corpo celeste...

...della Regione di dichiarare l'emergenza nazionale per la piaga del granchio blu che hai ... Da parte nostramesso a disposizione 1 milione di euro per indennizzare gli acquacoltori ......della Regione di dichiarare l'emergenza nazionale per la piaga del granchio blu che hai ... Da parte nostramesso a disposizione 1 milione di euro per indennizzare gli acquacoltori ......della Regione di dichiarare l'emergenza nazionale per la piaga del granchio blu che hai ... Da parte nostramesso a disposizione milione di euro per indennizzare gli acquacoltori colpiti ...'Con questa donazione vogliamo contribuire alla ripartenza del quartiere Romiti fortemente... con questa donazioneprovato a farlo'. Il Parco dei Romiti, si trova nel cuore del ...

Abbiamo colpito un asteroide, continua a rallentare e non sappiamo perché Today.it

ONU: Appello per aiutare 250.000 libici colpiti dalle inondazioni Nazioni Unite

"Inaugurare il nuovo anno scolastico a Macerata, capoluogo di una delle province più colpite dal sisma 2016, ci mette di fronte alla comunità che ogni giorno serviamo con il nostro impegno per la rico ...