Abbandonati in auto | bambina di 11 mesi e un cagnolino morti di caldo E poi il macabro particolare…

(Di venerdì 15 settembre 2023) Una vicenda agghiacciante ha sconvolto Newport News, in Virginia. Unadi appena 11e un cane sono stati ritrovati senza vita in un’, rimanendo intrappolati per oltre sei ore. In relazione al tragico evento, una donna è stata messa agli arresti. Mercoledì pomeriggio, alle sedici, una squadra di polizia è intervenuta presso l’ospedale Bon Secours Mary Immaculate, a seguito della segnalazione di un uomo che, presentatosi al pronto soccorso, ha dichiarato di avere nel suo veicolo il corpo senza vita di una. Lo sceriffo Ron Montgomery ha illustrato l’accaduto durante una conferenza stampa. Il drammatico ritrovamento è avvenuto nel bagagliaio del veicolo, dove il personale ospedaliero ha identificato un sacco di plastica nera. Al suo interno, il corpicino della piccola Myrical Wicker. Le ...

Una bambina di soli 11 mesi e un cane sono morti dopo essere stati abbandonati per circa sei ore in auto a temperature elevate. A lasciare la piccola e l'animale incustoditi nel veicolo ...