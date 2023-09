Abarth 595 - La sportiva del boom economico - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il 15 settembre del 1963, ovvero 60 anni fa, l'presenta l'inedita 595, un'interpretazionedella 500 D, lanciata nel 1960. Di "Cinquini" elaborati da Carlo, per la verità, si erano già visti diversi esemplari: solo tre mesi dopo l'esordio della citycar, avvenuto nel 1957, il preparatore aveva portato a Monza una sua interpretazione della vettura che, con un nuovo carburatore, un rapporto di compressione aumentato e un nuovo scarico, riusciva ad abbattere il muro psicologico dei 100 km/h, portando la potenza a 22 CV. Nel 1958, addirittura, si è saliti a 26, con il Cinquino dello Scorpione capace di far registrare, ancora sul circuito lombardo, una serie di record di categoria, attirando l'attenzione della Fiat, da allora convintasi ad accogliere le 500nei propri showroom per venderle a ...